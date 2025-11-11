В Богородском округе снесли два аварийный жилых дома

В городе Старая Купавна, на улице Шевченко, ликвидируют два аварийных многоквартирных дома. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Двухэтажные дома № 9 и 6 были построены в конце 30-х годов прошлого века. Площадь жилых объектов составляет порядка 810 и 500 квадратных метров соответственно. Вследствие морального и физического износа строительных конструкций здания были признаны аварийным. В рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 годы» суммарно были расселены жильцы 28 квартир. Затем аварийные постройки включили в перечень для ликвидации.

В настоящий момент проводится демонтаж аварийных зданий.

Работы планируется завершить до конца текущего месяца.

Всего на территории Богородского городского округа было выявлено 322 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день ликвидировано и приведено в соответствие с требованиями законодательства 203 проблемных объекта, что составляет 63% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.