В Богородском округе ремонтируют скатные крыши двух многоквартирных домов

Капитальный ремонт крыш двух домов в Богородском округе идет по графику в рамках региональной программы. Готовность объектов в поселке Радиоцентра-9 и Ногинске составляет 80% и 50% соответственно, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Богородском округе по региональной программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов обновляют две скатные крыши. Профильные службы контролируют ход работ, график соблюдается.

В поселке Радиоцентра-9 готовность крыши дома № 12 достигла 80%. Подрядчик завершил монтаж металлического кровельного покрытия и выполнил 60% работ по утеплению чердака. Далее предстоит установить водосточную систему, ограждающие конструкции и снегозадерживающие устройства, а также довести утепление до проектных значений. Эти меры повысят энергоэффективность здания и снизят риск образования конденсата.

В Ногинске на улице Текстилей, в доме № 24, готовность объекта составляет 50%. Рабочие смонтировали новую стропильную систему, утеплили перекрытие над тремя подъездами и уложили настил. Сейчас они монтируют обрешетку и укладывают металлическое покрытие. Работы выполняют с соблюдением действующих строительных норм.

В администрации Богородского округа отметили, что капремонт кровель продлевает срок службы зданий, снижает теплопотери, предотвращает протечки и делает проживание комфортнее и безопаснее. Работы на обоих объектах планируют завершить в установленные сроки.

Качество ремонта и соблюдение технологий контролируют специалисты ГБУ МО «УТНКР» и технического надзора.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.