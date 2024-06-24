В Богородском округе реализован имущественный комплекс за 236 млн рублей

Подведены итоги торгов по реализации имущественного комплекса на востоке Подмосковья в Богородском городском округе. В составе лота: участок площадью 15,87 га и 15 строений общей площадью 2 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Победителем торгов признана компания из Краснодара «Инсити К-16», предложившая за объект 236,35 млн рублей.

У объекта хорошая транспортная доступность благодаря близости к федеральной трассе М7 «Волга». Район обладает высокой инвестиционной привлекательностью и имеет значительный потенциал для инновационного развития. Расстояние до МКАД — около 34 км по Горьковскому шоссе.

ДОМ.РФ ведет активную деятельность по развитию неиспользуемых федеральных земель и объектов в Московской области. Так, в марте за 22,98 млн рублей на торгах было передано право реализации проекта комплексного развития территории на участке 3,3 га в Ленинском округе. В том же месяце за 163,9 млн рублей было продано имущество бывшего оздоровительного комплекса «Клязьма» в г. Пушкино. В ноябре 2023 года за 403,49 млн рублей реализована бывшая правительственная дача в Мытищах, на которой в 1930-х годах жил Иосиф Сталин.

Дополнительная информация и инструкции по подаче заявок на участие в торгах размещены на официальном сайте ДОМ.РФ в разделе «Список торгов».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.