В Богородском округе проведут капитальный ремонт школы-интерната

Планируется выполнение работ по капитальному ремонту школы-интерната, расположенной по адресу: Богородский г. о., г. Ногинск, ул. Бабушкина, д. 3А. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение ( 0148200005425000773 ) о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: МБОУ „Ногинская специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с ОВЗ“, Московская область, Богородский г. о., г. Ногинск, ул. Бабушкина, д. 3-а». Планируется в рамках проведения закупки на капитальный ремонт объекта капитального строительства, включая обустройство внутренних помещений, архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, которые отвечают современным технологиям и направлены на создание безопасной и комфортной среды.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.