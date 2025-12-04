В Богородском округе приступили к стройработам в ходе капремонта спорткомплекса «Знамя»

На улице Санаторная, 3, подмосковного Ногинска в Богородском округе продолжаются работы по капитальному ремонту спортивно-оздоровительного комплекса «Знамя». В настоящее время подрядчик ведет демонтажные и кровельные работы, а также приступил к общестроительным работам, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы по капитальному ремонту идут в рамках государственной программы Подмосковья в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

«Рабочие завершают демонтаж внутренних конструкций. Ведется усиление несущих конструкций, подготовка к штукатурке стен», — уточняется в сообщении.

В ходе работ подрядчик заменит кровлю здания 1966 года постройки, все инженерные сети и сантехническое оборудование, окна и двери, проведет фасадные и внутренние отделочные работы, установит системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, проведет благоустройство прилегающей территории. Обновленный спорткомплекс ждет поставка новой мебели и спортинвентаря.

Здание спорткомплекса 1966 года постройки. Его общая площадь 2 396,7 квадратных метров

Завершить капремонт планируют в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.