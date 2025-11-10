В Богородском округе приступили к капремонту центра образования № 26

На улице Ленинской, 182, в деревне Большое Буньково Богородского округа рабочие приступили к капитальному ремонту Цъцентра образования № 26. Подрядчик на объекте, ведет демонтажные работы. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Работы по капитальному ремонту осуществляются в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

По техзаданию в учебном корпусе 1970 года постройки проведут кровельные и фасадные работы, обновят входную группу, полностью заменят все окна и двери, проведут внутреннюю отделку помещений и благоустроят прилегающую территорию. Также заменят все инженерные коммуникаций — трубы, электропроводку, датчики пожарного оповещения. Новую мебель и оборудование поставят в классы, пищеблок, спортивный и актовый залы.

Завершить работы планируется к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.