В Богородском округе приступили к демонтажу спортивного комплекса «Знамя»

В настоящее время на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Знамя» в прямом смысле пыль стоит столбом. Подрядчик приступил к демонтажным работам на втором и третьем этажах. Параллельно идет демонтаж кровли. Планируется полностью изменить ее конструктив. Также будет осуществлена полная перепланировка с первого по третий этажи самого здания. Переделают системы вентиляции, канализации, отопления. Внешний стиль здания был разработан и предложен министерством спорта Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Помимо этого, в спортивных залах поменяют напольное покрытие. Отремонтируют потолки, усилят колонны.

Предусмотрено благоустройство прилегающей территории. Взамен старой, демонтированной хоккейной площадки установят новую, большую, современную. Объект планируется сдать осенью следующего года.

Общая площадь объекта составляет более 9 тысяч кв. м. Единовременная пропускная способность составляет 286 человек.

В 1951 году был построен дом физкультуры. В 2007 году был построен спортивно-зрелищный комплекс. В период с 2017 по 2019 на стадионе была произведена реконструкция стадиона по государственной программе Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». На спортивном объекте тренируются спортсмены Спортивной школы олимпийского резерва по видам спорта: футбол, регби, легкая атлетика, баскетбол, хоккей на траве, тяжелая атлетика.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.