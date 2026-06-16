В Богородском округе построили центр обработки металла

Производственно-складской центр для работы с металлопрокатом построили в Богородском городском округе Подмосковья. Объект рассчитан на обработку до 3 тыс. тонн продукции в год, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Инвестиции в проект составили 100 млн рублей. После ввода в эксплуатацию на предприятии создадут 50 рабочих мест. Площадь здания — около 1,6 тыс. квадратных метров. Внутри оборудованы производственная и складская зоны, а также помещения для персонала.

На площадке будут принимать, хранить и комплектовать заказы из металлопроката. Перед отправкой клиентам продукцию упакуют и промаркируют, производительность участка составит до 50 единиц за смену. Центр рассчитан на работу с крупными партиями. В зависимости от типа и объема заказа металл будут размещать на стеллажах или в поддонах.

Главгосстройнадзор Подмосковья провел проверку и выдал заключение о соответствии здания проектной документации. После получения разрешения на ввод объект сможет начать работу. Застройщик — АО «Компания Белпанель», производитель стеновых и кровельных сэндвич-панелей для промышленных и складских объектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.