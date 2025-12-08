В Богородском округе Подмосковья завершили строительство завода упаковки NOVAROLL

Главное управление государственного строительного надзора Московской области завершило процедуру выдачи заключения о соответствии (ЗОС) для производственно-складского здания группы компаний NOVAROLL. Объект площадью около 17 тысяч квадратных метров расположен в поселке Затишье городского округа Богородский.

Комплекс оснащен современными системами автоматического управления погрузочно-разгрузочными операциями, пожаротушения и видеонаблюдения. Новые технологии обеспечивают высокие стандарты хранения продукции и снижают риски повреждения грузов при перемещениях внутри помещений.

Строительство объекта велось ООО «НОВА РОЛЛ-ЛОГИСТИК» совместно с генеральным подрядчиком ООО «ПСО-733». Предприятие войдет в состав индустриального парка «Успенский» и будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса в регионе. Новый завод станет центром компетенций в сфере производства транспортной и потребительской упаковки, повысит производительность отрасли и укрепит позиции подмосковных производителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.