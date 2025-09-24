В Богородском округе планируют построить блочно-модульную котельную

сегодня в 18:20

В Богородском округе в следующем году планируют построить блочно-модульную котельную, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Богородского городского округа.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по строительству блочно-модульной котельной в Богородском городском округе», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства по мероприятию: строительство блочно-модульной котельной по адресу: Московская область, Богородский городской округ, р. п. им. Воровского (в т. ч. ПИР)».

Планируется в рамках проведения закупки строительство котельной мощностью 35 МВт.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности крупных проектов инфраструктуры ЖКХ. Он подчеркнул, что каждый проект предполагает вовлеченность.

«Мы успели коснуться ключевых направлений, реализация которых крайне важна в 2025 году. Это связано с большими госпрограммами в части модернизации тепло- и водоснабжения, газификации — президентского проекта», — сказал Воробьев.