В Богородском округе отремонтировали 68 подъездов

В Богородском округе продолжается реализация муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Уже не первый год жители муниципалитета становятся свидетелями преображения своих подъездов. Новый, современный и уютный вид приобретают после ремонта подъезды в многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках ремонтных работ предусматривается замена почтовых ящиков, замена оконных блоков и светильников на энергосберегающие, штукатурно-малярные работы, укладка проводов и кабелей в пластиковые короба. Также ремонт входной группы, установка информационного стенда.

Работы ведутся каждый год, планово. В этом году участие в программе принимают десять управляющих компаний. В том числе такие, как ООО «Турион», ООО «Наш двор», ООО «УК"Богородск- Комфорт», ООО «Евростандарт». Планируется отремонтировать 73 подъезда, 68 из них уже завершены. В минувшем году отремонтировали 120 подъездов, при участии девяти управляющих компаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность обеспечения комфорта и чистоты в подъездах.

«В разные периоды мы усиливали с уровня регионального бюджета все то, что предполагает комфортный и чистый подъезд», — сказал он.