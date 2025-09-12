В Богородском округе отремонтировали 49 подъездов по муниципальной программе

В Богородском городском округе продолжается реализация программы по ремонту подъездов. В рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023–2027 годы в 2025 году запланировано привести в порядок 73 подъезда. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На сегодняшний день работы уже полностью завершены в 49 подъездах. Еще в 16 ремонт находится в активной стадии. Подрядные организации работают в домах по следующим адресам: г. Ногинск, шоссе Энтузиастов, д. 7; ул. Климова, д. 30; ул. Трудовая, д. 6; ул. Декабристов, д. 1Б; ул. Самодеятельная, д. 37.

В рамках программы в подъездах меняют почтовые ящики, окна и светильники на энергосберегающие, штукатурят и красят стены, укладывают провода в короба, ремонтируют входные двери и устанавливают информационные стенды.

30% стоимости ремонта покрывается из окружного бюджета. Завершить все работы планируется до 1 декабря 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.