В Богородском округе открыли библиотеку после капремонта

Для жителей д. Зубцово и Ново Богородского округа произошло торжественное открытие библиотеки после капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Само здание — дореволюционной постройки. Точную дату возведения строения сказать сложно, но по характерным деталям — это 1892-1898. После революции здесь располагалась деревенская школа.

Восстанавливать объект начали еще два года назад в рамках федерального проекта «Культура малой Родины», инициатором которого явилась партия «Единая Россия». За два года были проведены работы по укреплению фундамента и обновлению кровли. Произведен монтаж систем электроснабжения, установлены новые окна, подвели газ, наладили систему водоснабжения. Теперь здание библиотеки похоже на пряничный домик из детской сказки. Само здание претерпело стопроцентную перезагрузку и стало в два раза больше. До ремонта первый этаж не функционировал. Теперь можно не только получить желаемую книгу, но и приятно провести свой досуг — посетить книжные выставки, творческие занятия и мастер-классы.

Библиотека обновила не только фасад и внутреннюю отделку, она стала современной. Жителей деревень Зубцово и Ново, несомненно, порадует бесплатный доступ к сети Интернет, компьютеры, видео и звуковое оборудование, универсальный книжный фонд и новая литература для детей и взрослых.

Помимо читального зала, здесь и кружок рукоделия, и организация активностей для ребят, и занятия для участников «Активного долголетия». А после того, как жителям несколько лет назад провели газ и численность местного населения заметно увеличилась — остро возник вопрос об организации культурного досуга.

Около библиотеки высадили газон, посадили дополнительно березы и создали живое ограждение из кустов кизильника блестящего.

В торжественном мероприятии приняли участие глава Богородского округа Игорь Сухин, профильный заместитель Сергей Пастухов, председатель совета депутатов Владимир Хватов, депутаты округа.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.