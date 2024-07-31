сегодня в 17:15

В Богородском округе объявлен конкурс на капремонт центра образования

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения МБОУ центр образования № 23 в Богородском округе, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ на территории МБОУ «ЦО № 23» по адресу: Московская область, Богородский округ, р. п. Обухово, ул. Ленина, д. 85. Работы необходимо произвести в двухэтажном здании 1937 года постройки, общая площадь которого составляет 2 060,3 кв. метров.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.