В Богородском округе объявлен конкурс на капремонт спортивного комплекса «Знамя»

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту спортивно-оздоровительного комплекса «Знамя» в Богородском городском округе, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: Спортивно-оздоровительный комплекс «Знамя», Московская область, Богородский г. о., г. Ногинск, ул. Санаторная, д. 3». Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать здание 1966 года постройки общей площадью 1829 кв. м, вспомогательные помещения спортивно-зрелищного корпуса площадью 567,7 кв. м и хоккейную площадку площадью 1 456 кв. м.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.