сегодня в 19:26

В Богородском округе объявлен конкурс на капитальный ремонт школы

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту здания школы МБОУ «Центр образования № 26» в деревне Большое Буньково Богородского городского округа Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: МБОУ «Центр образования № 26», Московская область, Богородский г. о., дер. Большое Буньково, ул. Ленинская, д. 182». Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать здание 1970 года постройки общей площадью 5 865 кв. м.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств Федерального бюджета и бюджета Московской области.

Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.