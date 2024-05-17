В Богородском округе начали строительство склада товаров народного потребления

сегодня в 20:08

В Главное управление государственного строительного надзора Московской области поступило извещение о начале строительства склада площадью 5,6 тыс. кв. м в деревне Буньково на территории Богородского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

На будущем складе в двухсменном 56-часовом недельном графике планируют принимать на хранение порядка 1 тыс. тонн в год товаров народного потребления. Непрерывный грузооборот обеспечат 120 человек рабочего персонала. Согласно проекту, складское здание оснастят накопительными емкостями для ливневых и хозяйственно-бытовых сточных вод, газовыми емкостями, а также наружными газовыми котлами отопления.

Прилегающую территорию оборудуют зонами погрузки-выгрузки. Также появится автостоянка, где водители большегрузов смогут оставлять авто на время межрейсового отдыха.

Завершить строительство планируется в I квартале 2025 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.