В Богородском округе на торгах зафиксировали рекордную цену лота в 28 млн рублей

С 23 по 27 сентября в Подмосковье было проведено 137 аукционов по земельно-имущественным торгам. Одним из эффективно реализованных стал аукцион по аренде земельного участка площадью 127 соток (под склад), расположенного по адресу: г. Старая Купавна, ул. Дорожная. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

В аукционе приняли участие 7 претендентов. В ходе торгов итоговый размер годовой аренды увеличился в почти в 10 раз и составил более 28,3 млн рублей в год.

Найти участок или помещение в Московской области можно на Едином портале торгов ЕАСУЗ.

Также в Telegram-канале Комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.