В Богородском округе на 95% реализовали проект «Земли врачам»
Фото - © Администрация Богородский г.о.
На территории Богородского округа пару лет назад был запущен масштабный проект «Земли врачам». Данный проект реализуется на территории четырех муниципалитетов Московской области. Благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева и правительства Московской области Богородскому округу посчастливилось стать участником данной госпрограммы. Об этом сообщает администрации округа.
185 участков для медиков, где уже все предусмотрено: освещение, газоснабжение, дороги, ливневки — заезжай и живи.
Масштаб поистине глобальный — в рамках реализации проекта проведены строительно-монтажные работы:
- водоснабжение
- ливневая канализация
- наружные сети газоснабжения
- сети электроснабжения
- волоконно-оптические линии связи
Общая протяженность инженерных сетей составляет 15 604,6 метров.
Кроме этого, установлена система видеонаблюдения, сделано ограждение. Осуществлен монтаж 185 станций биологической очистки и колодцев накопителей. Произведено устройство дорожной одежды. Сделаны детская площадка и благоустройство, пруд-испаритель для схода стоков дождевой канализации.
Общий процент выполнения работ — 95%.
Остается завершить организацию дорожного движения: установить знаки дорожного движения и сделать горизонтальную дорожную разметку.
Подрядчик постоянно находится на связи с будущими жителями данного массива, чтобы в случае необходимости оперативно поправить недочеты.
Также планируется сделать разворотную площадку для школьного автобуса, поскольку по соседству с массивом для врачей будет располагаться массив для многодетных семей. Поэтому вопрос транспортировки детей в образовательные учреждения крайне актуален.
Со слов подрядчика, сроки завершения работ согласно контракту — конец года, однако, строители стараются идти с опережением.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».
«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.