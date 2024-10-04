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В Богородском округе на 95% реализовали проект «Земли врачам»

На территории Богородского округа пару лет назад был запущен масштабный проект «Земли врачам». Данный проект реализуется на территории четырех муниципалитетов Московской области. Благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева и правительства Московской области Богородскому округу посчастливилось стать участником данной госпрограммы. Об этом сообщает администрации округа.

185 участков для медиков, где уже все предусмотрено: освещение, газоснабжение, дороги, ливневки — заезжай и живи.

Масштаб поистине глобальный — в рамках реализации проекта проведены строительно-монтажные работы:

водоснабжение

ливневая канализация

наружные сети газоснабжения

сети электроснабжения

волоконно-оптические линии связи

Общая протяженность инженерных сетей составляет 15 604,6 метров.

Кроме этого, установлена система видеонаблюдения, сделано ограждение. Осуществлен монтаж 185 станций биологической очистки и колодцев накопителей. Произведено устройство дорожной одежды. Сделаны детская площадка и благоустройство, пруд-испаритель для схода стоков дождевой канализации.

Общий процент выполнения работ — 95%.

Остается завершить организацию дорожного движения: установить знаки дорожного движения и сделать горизонтальную дорожную разметку.

Подрядчик постоянно находится на связи с будущими жителями данного массива, чтобы в случае необходимости оперативно поправить недочеты.

Также планируется сделать разворотную площадку для школьного автобуса, поскольку по соседству с массивом для врачей будет располагаться массив для многодетных семей. Поэтому вопрос транспортировки детей в образовательные учреждения крайне актуален.

Со слов подрядчика, сроки завершения работ согласно контракту — конец года, однако, строители стараются идти с опережением.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.