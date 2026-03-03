сегодня в 16:37

В Богородском округе капремонт детсада завершили на 25%

Капитальный ремонт дошкольного отделения Центра образования № 25 в Старой Купавне выполнен более чем на 25%. Работы идут на улице Чапаева в Богородском округе в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Дошкольное отделение площадью 1859,4 кв. м обновляют по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

В настоящее время на площадке задействованы 25 рабочих. Специалисты ведут демонтажные, общестроительные и отделочные работы, ремонтируют кровлю. В ходе капремонта заменят оконные блоки, установят новые двери и светильники, смонтируют вентиляционные короба, выполнят покраску стен и устройство полов.

Также предусмотрены модернизация пищеблока и обновление инженерных систем — водоснабжения, канализации, отопления и электропроводки. Запланированы фасадные и кровельные работы, закупка новой мебели и оборудования. Открытие обновленного детского сада намечено на 2026 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.