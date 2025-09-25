В Богородском округе капитально отремонтируют центр образования № 26

сегодня в 17:23

В Московской области продолжается масштабная программа капитального ремонта школ. Здание «Центра образования № 26» на улице Ленинской, 182, деревни Большое Буньково Богородского округа отремонтируют к сентябрю следующего года, уже определен подрядчик проведения работ, сообщает пресс-служба регионального минстройкомплекса.

«В Богородском округе подвели итог конкурса на выполнение капитального ремонта здания «Центра образования № 26». По итогам конкурсных процедур заключен контракт на проведение комплекса проектных и строительно-монтажных работ. Подрядчиком стал ООО «ТрансДорСтрой», — говорится в сообщении.

Работы на объекте проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

По техзаданию в учебном корпусе 1970 года постройки проведут кровельные и фасадные работы, обновят входную группу, полностью заменят все окна и двери, проведут внутреннюю отделку помещений и благоустроят прилегающую территорию. Также заменят все инженерные коммуникаций — трубы, электропроводку, датчики пожарного оповещения. Новую мебель и оборудование поставят в классы, пищеблок, спортивный и актовый залы.

Завершить работы планируется к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.