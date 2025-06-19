В бюджет Подмосковья от аренды и продажи мунсобственности пришло 11 млрд рублей

В рамках контроля поступлений в бюджеты городских и муниципальных округов Московской области от аренды и продажи земли и имущества за 5 месяцев текущего года поступило 11 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.

«По итогам пяти месяцев бюджеты округов от управления муниципальной собственностью пополнились на 11 млрд рублей, что составляет 42% от плана и на 1 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2024 года. За май хорошие результаты у Истры, где в бюджет поступило 123 млн рублей, в Балашихе — 112 млн рублей и в Одинцовском округе поступления составили 98 млн рублей», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

По словам главы ведомства, последние несколько лет доходы бюджетов муниципальных образований Подмосковья показывают стабильный рост. Полученные средства от аренды и реализации госсобственности идут на развитие социальной сферы, инфраструктуры, транспорта и других ключевых направлений.

Наилучшую динамику по итогам 5 месяцев демонстрируют следующие муниципальные образования: Черноголовка выполнила план на 104%, в Зарайске план выполнен на 90% и в Павлово-Посадский округ выполнил план на 81%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность привлечения собственных ресурсов региона для развития сильной экономики. Он назвал это важной и чувствительной работой.

«Мы активно привлекаем новые предприятия, оказываем содействие развитию и модернизации уже значимых для экономики региона компаний, предоставляя самые разные меры поддержки. Рассчитываем, что они будут создавать рабочие места, внедрять технологии», — заявил Воробьев.