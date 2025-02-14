В бюджет Подмосковья от аренды и продажи имущества поступило 1,3 млрд рублей

В рамках контроля поступлений в бюджеты городских и муниципальных округов Московской области от аренды и продажи земли и имущества за январь 2025 года поступило 1,3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений.

«В каждом округе Подмосковья по поручению губернатора региона Андрея Юрьевича Воробьева была проведена инвентаризация всех объектов казны и определены целевые функции для них. По итогам 2024 года бюджеты городских округов от продажи и аренды недвижимости пополнились на 29,63 млрд рублей, в этом году планируем увеличить поступления как минимум на 2 млрд рублей», — сказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Данные о поступлениях денежных средств от распоряжения землей и имуществом формируются автоматически с помощью информационной системы. Наибольшие поступления в бюджет от распоряжения землей и имуществом за январь обеспечили городские округа: Балашиха, где в бюджет поступило 166 млн рублей, Мытищи — 111 млн рублей, Истра — 74 млн рублей. А лидерами по исполнению плановых показателей за первый месяц текущего года стали городские округа: Лосино-Петровский, где план выполнен на 27%, Кашира — 18% и Дубна — 13%.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что ознакомиться с выставленными на торги объектами можно на едином портале торгов ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.