В Беверли-Хиллз продают дом Аль Пачино за 16 млн долларов

В Беверли-Хиллз выставлен на продажу дом, в котором ранее жил известный голливудский актер Аль Пачино, почти за 16 миллионов долларов, сообщает Infox .

Этот особняк, возведенный в 1922 году, прошел несколько этапов реконструкции. Его площадь составляет 493,1 квадратных метра.

Объект недвижимости расположен на участке с красивым ландшафтом, скрытым за пышными зелеными насаждениями. По данным Mansion Global, цена предложения составляет 15,95 миллиона долларов.

В доме имеются шесть спален и шесть ванных комнат, а также гостиная с бильярдным столом и баром. На территории вокруг дома есть бассейн, джакузи, комфортные места для отдыха и барбекю, а также теннисный корт.