В Бескудниковском районе Москвы приведут в порядок территорию с нежилой застройкой

В Москве приняли решение о комплексном развитии территории нежилой застройки в Бескудниковском районе. Здесь построят общественно-деловые объекты, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Деловой центр появится между Дмитровским шоссе, улицами Дубнинской и Летчика Осканова, недалеко от станции метро «Верхние Лихоборы». Здесь построят гостиничный комплекс, офисы, отделения банков, торговые и спортивные площадки, а также магазины, рестораны и кафе.

Планируется привести в порядок прилегающую территорию и обустроить улично-дорожную сеть. Реализация проекта приведет к созданию около 4,6 тыс. рабочих мест.

За последние 13 лет в Москве было создано и реконструировано более 200 спортивных объектов. Среди них стадионы ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и Международный центр самбо и центр бокса.