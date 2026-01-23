сегодня в 19:45

В бассейне спортшколы «Феникс» в Орехово-Зуевском округе установят систему водоподготовки

В Ликино-Дулево Орехово-Зуевского округа завершается капитальный ремонт спортшколы «Феникс», где в бассейне появится современная система водоподготовки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского округа продолжается капитальный ремонт спортивной школы «Феникс». В спортзале площадью 2075 кв. м ведутся демонтажные работы, отделка и монтаж инженерных систем.

В здании бассейна площадью 2796 кв. м завершается демонтаж, усиливаются конструкции чаши, устанавливаются новые коммуникации и инженерные системы. Особое внимание уделено инновационной системе водоподготовки, которая станет главной особенностью обновленного бассейна.

Система оснащена встроенным удаленным мониторингом, позволяющим в режиме онлайн анализировать 35 показателей качества воды и состояния оборудования. Автоматически измеряется и регулируется уровень pH и дезинфектантов, что обеспечивает сбалансированную и мягкую для кожи и глаз воду без резких запахов хлора.

В состав комплекса входит двухламповая ультрафиолетовая установка для обеззараживания воды, что позволяет значительно снизить расход химических реагентов. Система самостоятельно уведомляет о необходимости пополнения реагентов, защищена от скачков напряжения и оснащена меню на русском языке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.