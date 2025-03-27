В Басманном районе обеспечен свободный подъезд к медцентру

Госинспекция по недвижимости пресекла факт самовольного ограничения доступа на территорию общего пользования и обеспечила место для парковки автомобилей у медучреждения в ЦАО, сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Инспекторы зафиксировали, что свободный въезд на земельный участок в Подкопаевском переулке, рядом с вл. 9/2, преграждает шлагбаум, и доступ на парковку ограничен.

«Установлено, что ограждающее устройство размещено на общегородской территории без разрешений и согласований. После разъяснительной беседы с нарушителем незаконный шлагбаум ликвидирован, а территория рядом с лечебным учреждением стала доступна для свободного паркования автомобилей», — уточнил Бобров.

Участки общего пользования предназначены для беспрепятственного пользования жителями и гостями столицы. Самовольно ограничивать доступ на такие территории не допускается. Ведомство выявляет и пресекает подобные нарушения.

Сообщить о незаконных шлагбаумах, заборах, антипарковочных столбиках с цепочками можно через чат-бот «Свободный доступ» в мессенджере Telegram.