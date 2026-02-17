В Балашихе завершили монтаж инженерных сетей в детском саду на 250 мест

В городском округе Балашиха на территории жилого комплекса «Новая Алексеевская роща» завершены работы по установке инженерных коммуникаций в детском саду на 250 мест. Ранее застройщик завершил основные строительные и монтажные работы, а также полностью благоустроил территорию: созданы спортивные и игровые зоны, установлены малые архитектурные формы, теневые павильоны, отдельная площадка для хранения колясок и санок, проведено озеленение.

Здание детского сада площадью 3495 квадратных метров состоит из трех этажей. В нем предусмотрены десять групповых комнат с игровыми, спальнями и дополнительными помещениями, комнаты для кружков, музыкальный зал, помещение для спортивных занятий, а также медицинская зона с кабинетом врача и логопеда. В учреждении оборудованы пищеблок, прачечная и технические службы.

Жилой комплекс расположен в 6 километрах от МКАД. В нем уже сданы три жилых дома, где заселятся 1005 семей, продолжается строительство четвертого корпуса. Рядом открыта парковка на 500 машиномест, которая станет первой очередью стоянки на 1000 автомобилей. Проект предусматривает современное озеленение и зонирование территории для разных видов отдыха.

Застройщики Подмосковья, включая компанию ПИК, группу «Самолет», ГК «Гранель» и ГК ФСК, реализуют проекты комплексного развития территорий, обеспечивая жилые комплексы необходимой социальной инфраструктурой за счет внебюджетных средств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.