В Балашихе завершили монолитные работы трех блоков многопрофильной больницы

Строительство новой многопрофильной больницы продолжается в микрорайоне Ольгино в Балашихе. Ход работ на объекте проверил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На сегодняшний день завершены монолитные работы в трех блоках, включая патологоанатомический корпус. Близится к завершению и следующий этап — во втором корпусе последние монолитные конструкции планируется сдать уже в июле 2025 года. Это станет важным рубежом для дальнейшего перехода к кровельным и внутренним работам.

На объекте уже приступили к каменной кладке, а также продолжаются работы на наземном паркинге. Все работы идут строго по утвержденному графику.

«Объем и темпы работ впечатляют. Уже сейчас активно решаются вопросы подъездных дорог, инженерных сетей и внешней инфраструктуры, чтобы к моменту ввода объекта в эксплуатацию больница могла полноценно функционировать», — рассказал Тарас Ефимов.

Строительство на объекте ведется круглосуточно. До конца текущего года планируется приступить к отделке помещений внутри корпусов.

«Все основные конструкции планируется завершить до конца года. Частично будет выполнен черновой слой кровли, чтобы защитить корпуса от осадков и начать внутренние работы», — отметил руководитель проекта Игорь Веселов.

Завершить строительство многопрофильной больницы в Балашихе планируется к 2027 году. Новый объект существенно повысит доступность медицинской помощи для жителей городского округа и всего юго-восточного Подмосковья. Учреждение рассчитано на 1 123 койки и будет оказывать помощь пациентам по 26 профилям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.