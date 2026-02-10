В Балашихе завершили кровельные работы и остекление в детском саду на 205 мест

В жилом комплексе «Новоград Павлино» в Балашихе завершили кровельные работы и остекление здания детского сада на 205 мест. Готовность объекта превышает 55%, ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В жилом комплексе «Новоград Павлино» в городском округе Балашиха продолжается строительство четвертого детского сада, рассчитанного на 205 детей от 1,5 до 7 лет. На данный момент завершены основные строительно-монтажные работы, включая возведение монолитных конструкций, устройство кровли и остекление здания. Готовность объекта превышает 55%. Сейчас ведется монтаж инженерных сетей, на 40% выполнено устройство вентилируемого фасада, завершается черновая отделка помещений. В ближайшее время специалисты приступят к чистовой отделке и монтажу лифтового оборудования. На площадке ежедневно работают около 40 человек.

Трехэтажное здание детского сада площадью около 3,4 тыс. кв. метров включает девять групповых помещений с игровыми зонами, спальнями, буфетными, раздевалками и санузлами. Для физической активности предусмотрен спортзал, для творческих занятий — специализированные кружковые помещения. В здании также разместят актовый зал, медицинский блок, пищеблок, кабинеты психолога и логопеда. Проект учитывает принципы доступной среды: входы в уровень с землей, широкие коридоры, расширенные дверные проемы и специализированные санитарные помещения.

Территорию детского сада комплексно благоустроят: для каждой группы оборудуют отдельные прогулочные площадки с игровыми элементами и навесами, появятся спортивная зона, футбольное и баскетбольное поля, высадят деревья и кустарники, установят уличное освещение и парковочные места для сотрудников и родителей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2026 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.