В Балашихе завершили капремонт центра культуры «Заря»

Капитальный ремонт культурно-досугового центра «Заря» в микрорайоне Заря города Балашиха завершен. Здание центра было построено в 1974 году и с момента ввода в эксплуатацию не проходило масштабного обновления, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

Капитальный ремонт проводится в рамках национального проекта «Культура».

Строители утеплили и обновили фасад и кровлю здания, заменили все внутренние инженерные сети, провели отделку внутренних помещений, оснастили концертный зал новым технологическим и мультимедийным оборудованием. Он рассчитан на 500 мест. Подрядчик благоустроил и прилегающую территорию, разбив здесь небольшой сквер с зоной отдыха.

Культурно-досуговый центр расположен на территории бывшего военного городка. Это центр притяжения для жителей всех близлежащих микрорайонов. В центре культуры работают творческие коллективы, проводятся концерты и спектакли.

В обновленном центре разместится отделение школы искусств, где ребята смогут заниматься музыкой и творчеством.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.