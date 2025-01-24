В Балашихе завершено строительство детского сада на 220 мест

В Балашихе в ЖК «Героев» завершили строительство детского сада. Общая площадь здания составляет более 3,3 тыс. квадратных метров, что позволит разместить 220 воспитанников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В новом учреждении дошкольного образования предусмотрены групповые помещения со спальнями, игровыми и раздевальными, а также буфетные и туалетные комнаты для детей. Кроме того, здесь будут обустроены кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок, актовый зал и физкультурный зал.

На уличной территории детского сада запланированы площадки для прогулок, оснащенные теневыми навесами, а также зоны для занятий спортом, что создаст комфортные условия для активного отдыха и физического воспитания детей.

Строительство детского сада осуществляется в рамках инвестиционной программы и комплексного развития территории, что свидетельствует о работе по созданию современного и безопасного образовательного пространства для юных жителей Балашихи.

Жилой комплекс «Героев» расположен в благоустроенном районе Балашихи рядом с Ольгинским лесопарком, что делает его привлекательным для семей с детьми. В пешей доступности находится железнодорожная станция, а также новые станции, открывшиеся осенью 2023 года в рамках Московского центрального диаметра (МЦД-4). Это обеспечит удобный доступ к общественному транспорту и повысит качество жизни для жителей района.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.