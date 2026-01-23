В Балашихе завершают строительство детсада на 250 мест в ЖК «Новая Алексеевская роща»

Детский сад на 250 мест в жилом комплексе «Новая Алексеевская роща» в Балашихе находится на завершающей стадии строительства: завершены основные работы, ведется благоустройство территории и подключение оборудования, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В жилом комплексе «Новая Алексеевская роща» в городском округе Балашиха строится детский сад на 250 мест. Генеральным подрядчиком выступает группа компаний «Гранель». На объекте завершены все общестроительные работы, завершается устройство дорожного покрытия и подключение оборудования прачечной и пищеблока.

В новом детском саду разместятся десять групп с отдельными игровыми и спальными комнатами, а также необходимыми вспомогательными помещениями. Для развития детей предусмотрены комнаты для кружков, музыкальный и физкультурный залы, медицинские кабинеты, включая процедурную и кабинет логопеда. В здании оборудуют пищеблок, прачечную и технические помещения.

Территория вокруг детсада будет благоустроена: высадят кустарники, деревья и клумбы, обустроят спортивные и игровые площадки, установят малые архитектурные формы и систему уличного освещения. Для удобства предусмотрят навесы от солнца и места для хранения колясок и санок.

ЖК «Новая Алексеевская роща» расположен в 6 км от МКАД. В комплексе уже открыта плоскостная парковка на 500 машиномест — это первая очередь стоянки, рассчитанной на 1000 автомобилей. Территорию комплекса озеленят и зонируют для разных видов отдыха и занятий спортом.

Застройщики Подмосковья, включая компании ПИК, «Самолет», «Гранель» и ФСК, продолжают возводить социальную инфраструктуру в жилых комплексах за счет внебюджетных средств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.