В Балашихе завершается строительство детского сада на 225 мест

Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, заместитель председателя совета депутатов Балашихи Александр Евсюткин, замначальника управления строительного комплекса администрации округа Павел Вечтомов и представители застройщика проверили готовность детского сада на 225 в микрорайоне Новое Павлино. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Они осмотрели групповые помещения, пищеблок, а также актовый и спортивные залы. Учреждение дошкольного образование уже сдано. Торжественное открытие запланировано на конец декабря. Затем трехэтажное здание площадью более 3 500 квадратных метров перейдет в управление школы № 12.

«Строительство этого детского сада шло с опережением сроков. Мы здесь уже не в первый раз. Всегда очень приятно посмотреть на организацию работ. И сегодня мы видим заключительный этап — садик уже готовится к приему детей», — сказал Ефимов.

Депутат Мособлдумы также посмотрел детский сад на 205 мест в микрорайоне Новое Павлино. Открытие учреждения дошкольного образования рядом с домами № 3 и 5 на улице Романычева запланировано на 2026 год. Сейчас здесь идут монолитные работы. На объекте трудятся порядка 30 человек.

Два дошкольных учреждения возводят в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.