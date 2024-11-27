В Балашихе завершается капремонт детской школы искусств № 3

В городском округе Балашиха на улице Зеленой, д. 18, продолжается капитальный ремонт детской школы искусств № 3. Стройготовность объекта — 75%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся по госпрограмме Московской области за счет средств бюджета. На объекте работают 53 человека, 1 единица техники. Строители занимаются внутренней отделкой помещения, завершают фасадные работы, производят монтаж инженерных коммуникаций, проводят работы по благоустройству прилегающей территории.

Общая площадь здания составляет 1 215 квадратных метров. В рамках технического задания планируются провести кровельные и фасадные работы, полностью заменить инженерные сети, окна и двери, сантехническое оборудование, провести внутреннюю отделку помещений, выполнить благоустройство прилегающей территории. Также будет закуплена новая мебель и техника.

Завершить работы планируется до конца 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.