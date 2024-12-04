В Балашихе за 5 лет отремонтировали ДК«Кучино», «Северный» и «Балашиха»

Руководитель фракции «Единая Россия», председатель совета депутатов городского округа Балашиха Геннадий Попов рассказал о реализации народной программы в городе. Так, за 5 лет в рамках партийного проекта «Культура малой Родины» проведен капремонт Дворца культуры «Балашиха», Домов культуры «Кучино» и «Северный». Об этом сообщает пресс-служба руководителя фракции в ОМСУ.

«Единая Россия» реализует в Подмосковье множество знаковых проектов, преображающих жизнь региона. В тесном сотрудничестве с членом высшего совета партии, губернатором Московской области Андреем Воробьевым, и при активном участии жителей, мы добиваемся реальных изменений.

«Мы добились значительных успехов в развитии культуры нашего города. За пять лет в рамках партийного проекта «Культура малой Родины» проведён капитальный ремонт Дворца культуры «Балашиха», Домов культуры «Кучино» и «Северный». Эти учреждения являются местами притяжения жителей, позволяют нам раскрывать таланты воспитанников творческих коллективов и принимать у себя и проводить различные областные и всероссийские конкурсы и фестивали» — рассказал Геннадий Попов.

В этом году в Балашихе начали капитальный ремонт КДЦ «Заря» в бывшем военном городке — это долгожданный проект для жителей микрорайона.

После ремонта, помимо культурно-досугового центра, здесь заработает детская школа искусств и библиотека.

Ожидается, что это многофункциональное пространство будет посещать более 2 000 человек.

Завершается также ремонт детской школы искусств № 3. Для более чем 300 юных талантов и педагогов ДШИ это долгожданное событие: впервые все отделения школы будут под одной крышей в новом большом здании. Ребята получат прекрасные условия для творчества и развития.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.