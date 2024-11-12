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В Балашихе выставили на торги бывшее здание амбулатории

На аукцион выставлено бывшее амбулаторное здание на улице Лукино в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В лот входит само здание (83,7 кв. метров) и земельный участок (221 кв. метр). Данный объект длительное время не эксплуатировался и был включен в прогнозный план приватизации.

Начальная цена имущественного комплекса составляет 4,88 млн рублей. Шаг аукциона — 22 400 рублей (0,5% начальной цены продажи). Заявки на участие в аукционе можно подавать до 9 декабря, сам аукцион пройдет 16 декабря.

Земельный участок с категорией земель «земли населенных пунктов» имеет вид разрешенного использования под амбулаторно-поликлиническое обслуживание.

С аукционной документацией можно ознакомиться на едином портале торгов Московской области.

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«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.