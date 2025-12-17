В Балашихе возводят ЖК «Героев»

Продолжаются работы сразу на нескольких корпусах в ЖК «Героев» от девелоперской компании «Главстрой Регионы». Комплекс возводят в городском округе Балашиха, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В корпусе 410 выполняется устройство монолитных железобетонных конструкций и каменной кладки, которые формируют силовой каркас и очертания будущих этажей. В корпусе 411 специалисты продолжают инженерные и монтажные работы. Идет устройство внутренних инженерных систем, монтаж лифтового оборудования и металлоконструкций. Формируются наружные и внутренние стены, ведутся работы по устройству кровли. Параллельно продолжается монтаж оконных и балконных блоков. В квартирах корпуса 412 выполняется чистовая отделка.

В корпусе 413 ведутся работы по устройству внутренних инженерных систем и монтажу лифтов. Идет установка металлоконструкций. В местах общего пользования и квартирах выполняется черновая отделка, а также монтаж светопрозрачных конструкций и витражей, формирующих архитектурный облик фасадов. В корпусе 610 продолжается устройство монолитных железобетонных конструкций. В первой секции работы ведутся на уровне второго этажа, во второй на уровне третьего.

В комплексе уже работают два детских сада и школа на 1 320 мест. По итогам конкурса «ТОП ЖК-2024» ЖК «Героев» признан лучшим жилым комплексом Московской области. В 2025 девелоперская компания «Главстрой Регионы» получила золотой знак «Надежный застройщик России».

Застройщики построили соцобъекты в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.