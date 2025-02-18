В Балашихе возводят три корпуса в составе ЖК «Пехра»

В подмосковной Балашихе реализуют проект ЖК «Пехра». Строители возводят жилые корпуса № 1, 8 и 8.1, которые рассчитаны на 2 259 квартир, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.

Площадь многосекционного дома № 8 высотой от 15 до 25 этажей составит 88 977 кв. метров. На первом этаже разместятся помещения общественного назначения: кабинет врача общей практики, опорный пункт полиции, минимаркет. Дом № 8.1 состоит из одной секции в 9 этажей. Его площадь — 3 565 кв. метров. Корпус рассчитан на 40 квартир, на первом этаже предусмотрен минимаркет. Корпус № 1 представляет собой 7-секционный жилой дом высотой от 14 до 25 этажей. Здесь справят новоселье 775 семей. Общая площадь здания — 44 724 кв. метров.

В корпусе 1 завершаются работы по каменной кладке, остеклению, устройству кровли и фасадов. Ведется монтаж инженерных систем и лифтового оборудования, выполняется черновая отделка. В корпусе 8 ведутся работы по устройству котлована и фундамента. В корпусе 8.1 продолжаются подготовительные работы.

ЖК «Пехра» — современный жилой комплекс комфорт-класса, расположенный в городе Балашиха на территории 36 га. Объект находится в 8 км от МКАД, в непосредственной близости к Щелковскому шоссе. В шаговой доступности Маланьин пруд, реки Пехорка и Малашка. В жилом комплексе построены 8 корпусов на 6 819 квартир, три детских сада, две поликлиники, молочная кухня, школа искусств, образовательное учреждение. Готовится к открытию детский диагностический центр.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.