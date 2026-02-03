В Балашихе восстановили аварийное здание на улице Дачная

В Балашихе на улице Дачная восстановили нежилое кирпичное здание площадью более 1500 квадратных метров, построенное в конце 1940-х годов. Ранее объект находился в аварийном состоянии и долгое время пустовал.

В 2024 году сменился собственник здания, который инициировал капитальный ремонт. В результате проведенных работ строение полностью восстановили, а прилегающую территорию благоустроили.

В обновленном здании открылись два сетевых магазина товаров повседневного спроса.

По данным Мособлархитектуры, на территории Балашихи выявлено 388 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день 256 из них снесены, достроены или приведены в соответствие с законодательством. Работа по приведению объектов в порядок продолжается.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.