В Балашихе в 2026 году отремонтируют еще 10 дворов

В Балашихе в 2026 году продолжат реализацию муниципальной программы по ремонту дворовых территорий. Работы пройдут с 1 мая по 30 сентября по десяти адресам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Муниципальная программа направлена на создание безопасных и комфортных общественных пространств для жителей. В 2026 году в перечень вошли десять дворовых территорий в разных микрорайонах округа.

Работы запланированы по адресам: ул. Дмитриева, д. 14, 18, 20; ул. Звездная, д. 8, Московский б-р, д. 11; мкр. Заря, ул. Советская, д. 18; мкр. Ольгино, ул. Главная, д. 26; мкр. Железнодорожный, ул. Рождественская, д. 4, 6; ул. Лесопарковая, д. 2, 3, 4; ул. Свердлова, д. 54; ул. 40 лет Победы, д. 25, 27, 29, 33; мкр. Сакраменто, ул. Мещера, д. 20, 22, 24, 26; пр. Ленина, д. 32а, 32б, 32в, 32г, 32д.

С 2019 года управление благоустройства администрации Балашихи реализовало более 120 дворовых проектов. Программа позволила повысить уровень безопасности и улучшить условия проживания в округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.