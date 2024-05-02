сегодня в 15:17

В Балашихе строят третий детский сад для юных жителей ЖК «Новоград Павлино»

Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства детского сада в городском округе Балашиха. Его возводят на территории жилого комплекса «Новоград Павлино», сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе выездной проверки инспекторы оценили соответствие выполняемых работ требованиям проекта.

Строительство объекта стартовало в мае 2023 года, завершить планируют летом текущего года. На сегодняшний день возведение конструкций надземной части выполнено на 75%, рабочие ведут устройство наружных сетей.

Площадь будущего детсада — более 3,5 тыс. кв. метров. В трехэтажном корпусе расположатся 10 групповых ячеек с игровыми, раздевалками, санузлами и столовыми, физкультурный и музыкальный залы, административные помещения.

Детский сад приме 225 воспитанников. Дошкольная организация станет третьей на территории ЖК «Новоград Павлино».

Ранее под надзором Главгосстройнадзора здесь построили еще два детсада, школу на 1 600 учеников, котельную и 20 многоэтажных жилых домов. Еще восемь многоквартирных домов застройщик возводит в настоящее время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.