В Балашихе строят современный жилой комплекс «Столичный»

В корпусе № 22 ведутся работы по устройству кровли, внутренних инженерных систем, по отделке мокрого фасада, черновой и чистовой отделке МОП и квартир, работы по благоустройству.

Полным ходом идет строительство поликлиники на территории жилого комплекса. На объекте ведутся работы по устройству кровли, подпорной стены, наружных сетей, внутренних инженерных систем, монтажу витражей и работы по черновой и чистовой отделке. В шестиэтажном здании предусмотрено 670 помещений, из которых 350 предназначены для взрослых, 320 — для детей, а также 240 рабочих мест.

ЖК «Столичный» городского округа Балашиха расположен в окружении Саввинских прудов и Пестовского парка, которые вместе с благоустроенной территорией комплекса образуют единый ландшафтно-парковый ансамбль площадью более 90 Га.

В «Столичном» построены 6 детских садов, 3 школы, а также спортивные и игровые площадки для детей и взрослых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.