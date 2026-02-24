В Балашихе строят шесть корпусов ЖК «Героев»

Строительство шести корпусов жилого комплекса «Героев» продолжается в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. Работы идут на разных этапах — от устройства фундамента до чистовой отделки квартир. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Жилой комплекс «Героев» возводит девелоперская компания «Главстрой Регионы». В корпусе 410 продолжается устройство монолитных железобетонных конструкций и ведется каменная кладка. В корпусе 411 монтируют инженерные системы, выполняют фасадные работы, проводят черновую отделку квартир и чистовую отделку технического этажа.

Корпус 412 перешел к этапу формирования жилой среды — в квартирах идет чистовая отделка. В корпусе 413 параллельно выполняют инженерные работы и внутреннюю отделку, включая помещения общего пользования.

В корпусе 610 продолжается устройство монолитных конструкций в обеих секциях. На площадке корпуса 611 ведутся подготовительные и фундаментные работы: строители разрабатывают котлован и заливают фундаментную плиту.

ЖК «Героев» расположен рядом с Ольгинским лесопарком. В комплексе уже работают школа и два детских сада, в пешей доступности находится станция МЦД-4. В 2024 году проект признали лучшим жилым комплексом Московской области в конкурсе «ТОП ЖК-2024», а в 2025 году девелопер получил золотой знак «Надежный застройщик России».

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.