В Балашихе строят четыре дома в ЖК «Героев»

Девелопер «Главстрой Регионы» продолжает строительство четырех корпусов ЖК «Героев» в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе. В домах возводят конструкции, монтируют инженерные системы и отделывают квартиры, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В корпусе 410 прокладывают внутренние инженерные сети и проводят пусконаладку лифтового оборудования. В квартирах выполняют черновую и чистовую отделку, в местах общего пользования — чистовую.

В корпусе 610 возводят наружные и внутренние стены, монтируют оконные и балконные блоки, металлические конструкции. В квартирах и местах общего пользования идет черновая отделка. Также строители выполняют кровельные работы, устанавливают лифты и прокладывают внутренние инженерные сети.

В корпусах 611 и 606 продолжают формировать монолитный железобетонный каркас. В корпусе 611 также возводят наружные и внутренние стены.

Новые дома станут частью жилого комплекса в благоустроенном районе рядом с Ольгинским лесопарком. В ЖК «Героев» уже работают два детских сада и школа, строится еще одно дошкольное учреждение. Девелопер «Главстрой Регионы» отмечен золотым знаком «Надежный застройщик России 2025».

В Московской области застройщики, в том числе ФСК, «Гранель», «Самолет», «Пик», Level Group и «Брусника», вместе с жильем создают необходимую инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть программу, предполагающую появление новых домов в городах Московской области. Например, как в Дубне, где сначала появился один новый дом, а сейчас строится намного больше.

«У нас сейчас ситуация на жилищном рынке во всей стране, вы видите, если кто читает, интересуется, непростая. <…> Мы стараемся, чтобы в каждом городе у нас был парк, лесопарк, сквер. <...> Это сложная задача, но я прошу вместе с главами рассмотреть и очень внимательно <…> работу, которая предполагает появление новых домов в Воскресенске, Сергиевом Посаде, Талдоме, Шатуре, ну, и так далее», — сказал Андрей Воробьев.