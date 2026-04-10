В Балашихе строят четвертый дом в ЖК «Новая Алексеевская роща»

В жилом комплексе «Новая Алексеевская роща» в городском округе Балашиха ввели в эксплуатацию три дома и продолжают строительство четвертого. Рядом открыли первую очередь плоскостной парковки на 500 машино-мест, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Жилой комплекс расположен в 6 км от МКАД рядом с национальным парком «Лосиный Остров». Проект предусматривает современные дома, благоустроенные дворы с детскими и спортивными площадками, а также озеленение и зонирование территории для разных форматов отдыха.

В новый жилой комплекс переехала собака по кличке Миша. Хозяева взяли ее на передержку и решили оставить у себя. Раньше для прогулок на природе питомцу приходилось долго ехать на машине, теперь лес находится рядом с домом.

В Подмосковье девелоперы ФСК, Гранель, Самолет, ПИК, Сити21, Брусника и другие компании развивают территории комплексно, одновременно возводя жилье и необходимую инфраструктуру.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что каждый год в Подмосковье открывается по 10-12 парков. Каждый парк делают содержательным.

«Это большие территории от 30 до 180 гектаров, и, конечно, преображается вся жизнь вокруг. Можно отдыхать, заниматься спортом», — сказал глава региона.