В Балашихе стартовал капитальный ремонт детского сада № 23

В дошкольном отделении гимназии № 1 Балашихи на Советской улице, 34, проведена большая часть демонтажных работ. Завершить их планируют к концу месяца. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе капитального ремонта планируют обновить фасады, сделать внутреннюю отделку, благоустроить прилегающую территорию, а также заменить малые архитектурные формы и части ограждения.

«Мы посетили дошкольное учреждение, которое только входит в режим капитального ремонта. Очень здорово, что этому садику уделили внимание, потому что здесь больше 40 лет не проводился ремонт. Мы видим, что нужно кардинальное обновление, а также применение новых технологий, так как мы говорим об утеплении фасада по новым стандартам. Подрядчик понимает свою задачу — закончить все работы и сдать учреждение в срок», — сказал депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Открытие детского сада после капитального ремонта запланировано на 1 сентября 2025 года.

Также в этом году капитально отремонтируют школу № 32 на улице Крупской, школу № 18 в микрорайоне Агрогородок, дошкольное отделение № 17 средней образовательной школы № 7 на улице Маяковского, 6.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.