В Балашихе проверили работу детсада «Улыбка» после капремонта

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров проверили работу детсада «Улыбка» в Балашихе после капремонта. Учреждение образования открылось 1 сентября после капитального ремонта, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Здесь обновили всездание — фасад, инженерные коммуникации, кровлю, установили современное оборудование на спортивной и игровых площадках, в залы групп завезли новую мебель и оборудование, территорию благоустроили.

«Работы здесь велись в рамках президентской программы. При ремонте нетронутыми остались только фундамент и стены. Остальное обновлено полностью: фасад, инженерные коммуникации, кровля, оборудование на спортивной и игровых площадках, мебель в группах. Сделали всё качественно и в срок. Сюда уже ходят около 200 детишек. Для них работают учителя-логопеды, педагоги-психологи, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, и, конечно, воспитатели.Отзывы самые положительные, по словам методиста Юлии, когда воспитатели впервые пришли в здание после ремонта, не узнали свой садик. Настолько всё поменялось, стало больше света, уюта», — сказал Игорь Брынцалов.

К обновлению четвертого корпуса детского сада № 26 приступили в конце января 2024 года. Работы проводились по президентской программе капитального ремонта образовательных учреждений за счёт средств регионального и муниципального бюджетов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.