сегодня в 14:40

В Балашихе продолжаются работы по возведению фундамента будущей клиники

Строители продолжают работы по устройству фундамента здания многопрофильной клиники «Балашихинская областная больница» на 1 123 койки. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

«В работах на объекте задействованы 96 строителей и порядка 60 единиц техники. Подрядчик ведет устройство фундаментной плиты главного корпуса здания. Одновременно продолжается разработка котлована и вывоз грунта с площадки строительства, устройство шпунтового ограждения», — уточняется в сообщении.

Общая площадь комплекса зданий составит более 140 тыс. кв. метров. Мощность новой больницы составит 1 123 места. В ней разместятся консультативно-диагностический центр на 300 посещений в смену, отделения неотложной хирургии, травматологии, урологии, челюстно-лицевой хирургии, стоматологии, гинекологии, нейрохирургии, кардиологии, неврологии, а также региональный сосудистый центр — всего 26 профилей. В больнице будут работать порядка 3 тыс. специалистов.

Медучреждение оснастят передовым диагностическим, операционным, лечебным и реабилитационным оборудованием.

Новая многопрофильная больница станет самым крупным медицинским центром Подмосковья. В ней смогут получать квалифицированную медицинскую помощь не только жители Балашихи, но и ближайших городских округов.

Сдать объект планируется в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.