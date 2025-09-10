В Балашихе продолжается строительство крупнейшей многопрофильной больницы

Работы по строительству многопрофильной больницы в мкр. Ольгино Балашихи ведутся по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Монолитные работы во всех корпусах и паркинге практически завершены. Сейчас строители занимаются устройством «кровельного пирога», монтажом инженерных систем, наружной и внутренней каменной кладкой.

«В современном медицинском центре мощностью 1123 койки, будет работать более 3 тыс. специалистов по 26 профилям. В составе больницы будет консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену, региональный сосудистый центр», — сказал министр строительного комплекса МО Александр Туровский.

Будет установлено тяжелое оборудование: КТ, МРТ, маммограф, ангиограф, рентгены, УЗИ экспертного класса и др. Сделаем понятную навигацию, разделим потоки посетителей, организуем удобные зоны ожидания, парковки.

Завершить строительство больницы планируется к концу 2027-го года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.